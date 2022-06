LIVE Pro Recco-Ferencváros, Semifinale Champions League pallanuoto 2022 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Pro Recco-Ferencvaros pallanuoto, Champions League 2022, Pro Recco che vuole il pass per la finale. Pro Recco che ha sconfitto lo Zodiac campione di Spagna dopo una partita durissima portata a casa dopo una rimonta nell’ultimo quarto e con il decisivo Zalanki che riesce a mettere in rete da posizione defilata per il 11-10 finale. La Pro Recco vuole assolutamente la vittoria della decima Champions League. I campioni d’Italia affrontano il Ferencvaros nella sfida della rivincita dell’anno scorso ma ora vale la finale. Intervento chirurgico per Velotto che ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestuale di Pro-Ferencvaros, Proche vuole il pass per la finale. Proche ha sconfitto lo Zodiac campione di Spagna dopo una partita durissima portata a casa dopo una rimonta nell’ultimo quarto e con il decisivo Zalanki che riesce a mettere in rete da posizione defilata per il 11-10 finale. La Provuole assolutamente la vittoria della decima. I campioni d’Italia affrontano il Ferencvaros nella sfida della rivincita dell’anno scorso ma ora vale la finale. Intervento chirurgico per Velotto che ...

