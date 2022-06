LIVE Pro Recco-Ferencváros 7-4, Semifinale Champions League pallanuoto 2022 in DIRETTA: match spettacolare! (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.25 Goooooooooooooooooooool, Cannellaaaaaaaaaaaaaa, rete da posizione defilata, Pro Recco-Ferencvaros 7-4. 4.02 Vamos spara fuori un pallone. 4.39 Tentativo di Ivovic fuori. 4.58 Del Lungo ancora attento, respinge un tiro. 5.48 Gooooooooooooooool, Loncarrrrrrrrrrrrr, doppio vantaggio, Pro Recco-Ferencvaros 6-4. 7.10 Zalanki per un soffio non sorprende il portiere. 7.55 Inizia il terzo quarto! Finisce il secondo quarto, Pro Recco-Ferencvaros 5-4. 0.15 Goooooooooooooooool, Zalankiiiiiiiiiiiii, vantaggio su rigore, Pro Recco-Ferencvaros 5-4. 0.50 Tiro di Zalanki parato. 1.22 Gol di Merkulov, pallone sotto l’incrocio, Pro Recco-Ferencvaros 4-4. 1.55 Goooooooooooooooooooool, Ivoviccccccccccccccccc, grandissima rete di Ivovic, Pro ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.25 Goooooooooooooooooooool, Cannellaaaaaaaaaaaaaa, rete da posizione defilata, Pro-Ferencvaros 7-4. 4.02 Vamos spara fuori un pallone. 4.39 Tentativo di Ivovic fuori. 4.58 Del Lungo ancora attento, respinge un tiro. 5.48 Gooooooooooooooool, Loncarrrrrrrrrrrrr, doppio vantaggio, Pro-Ferencvaros 6-4. 7.10 Zalanki per un soffio non sorprende il portiere. 7.55 Inizia il terzo quarto! Finisce il secondo quarto, Pro-Ferencvaros 5-4. 0.15 Goooooooooooooooool, Zalankiiiiiiiiiiiii, vantaggio su rigore, Pro-Ferencvaros 5-4. 0.50 Tiro di Zalanki parato. 1.22 Gol di Merkulov, pallone sotto l’incrocio, Pro-Ferencvaros 4-4. 1.55 Goooooooooooooooooooool, Ivoviccccccccccccccccc, grandissima rete di Ivovic, Pro ...

