LIVE Pro Recco-Ferencváros 0-0, Semifinale Champions League pallanuoto 2022 in DIRETTA: si parte! (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.55 Inizia il primo quarto! 20.27 Roster, Ferencvaros: Szakonyi, Molnar, Pohl, Merkulov, Vamos, Ubovic, Fekete, Vigvari, Nemet, Varga, Jansik, Damonte, Vogel. 20.25 Mancano solo cinque minuti all’inizio del match. 20.20 Velotto non ci sarà per un intervento alla mano. 20.15 La partita contro il Ferencvaros è la riedizione della finale dello scorso anno. 20.10 Il Brescia si è fermato in Semifinale contro il Novi Beograd che è passato in finale. 20.05 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA di Pro Recco-Ferencvaros, match che vale la finale di Champions. Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Pro Recco-Ferencvaros pallanuoto, Champions ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.55 Inizia il primo quarto! 20.27 Roster, Ferencvaros: Szakonyi, Molnar, Pohl, Merkulov, Vamos, Ubovic, Fekete, Vigvari, Nemet, Varga, Jansik, Damonte, Vogel. 20.25 Mancano solo cinque minuti all’inizio del match. 20.20 Velotto non ci sarà per un intervento alla mano. 20.15 La partita contro il Ferencvaros è la riedizione della finale dello scorso anno. 20.10 Il Brescia si è fermato incontro il Novi Beograd che è passato in finale. 20.05 Buonasera e benvenuti alladi Pro-Ferencvaros, match che vale la finale di. Buonasera e benvenuti allatestuale di Pro-Ferencvaros...

Advertising

Davide19663174 : @PaweloPomerania @yuliiahruba @AndreaB76995358 @ArtemLitiac @apmassaro3 150 mln people live in Russia Are 150 mln p… - gcfko_o : jungkook che sarà andato subitissimo issimo issimo da bam e probabilmente dal big bro e i cagnetti :( magari sono…… - Whis_sdhom : @KNUST_Live Nana Addo pro max - LaProsciutteria : VENERDì is starting now! Listen live here: - infoitinterno : LIVE Pro Recco-Ferencváros, Semifinale Champions League pallanuoto 2022 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale -