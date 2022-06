LIVE Nadal-Zverev 7-6 6-6, Roland Garros 2022 in DIRETTA: lo spagnolo vola in Finale! Dramma per il tedesco che si ritira per infortunio (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.30 Alexander Zverev stava rincorrendo nel dodicesimo gioco del secondo set quando è caduto nello spostamento laterale. Si sarebbe dovuto disputare un altro tie-break prima del terzo parziale. 18.28 L’abbraccio tra il tedesco e Rafael Nadal, che anche a margine del match ha salutato il classe 1997: #RolandGarros pic.twitter.com/zgb9XPqDBU — Roland-Garros (@RolandGarros) June 3, 2022 18.26 Il video dell’uscita dal campo di Alexander Zverev: #RolandGarros pic.twitter.com/92f8AhegIQ — Roland-Garros (@RolandGarros) June 3, ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.30 Alexanderstava rincorrendo nel dodicesimo gioco del secondo set quando è caduto nello spostamento laterale. Si sarebbe dovuto disputare un altro tie-break prima del terzo parziale. 18.28 L’abbraccio tra ile Rafael, che anche a margine del match ha salutato il classe 1997: #pic.twitter.com/zgb9XPqDBU —(@) June 3,18.26 Il video dell’uscita dal campo di Alexander: #pic.twitter.com/92f8AhegIQ —(@) June 3, ...

