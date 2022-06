LIVE Nadal-Zverev 7-6 6-6, Roland Garros 2022 in DIRETTA: grave infortunio per il tedesco. Cosa è successo: il video con stampelle e sedia a rotelle (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PARTITA COS’E’ successo AD ALEXANDER Zverev: infortunio E USCITA CON LA sedia A rotelle video infortunio ALEXANDER Zverev 18.38 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata. 18.36 Tornando a parlare del match, Rafael Nadal aveva appena rimontato un break di svantaggio per riaprire il secondo set: 3 ace e un doppio fallo dello spagnolo contro i 5 ace e 8 doppi di Alexander Zverev. 60% di prime in campo per l’iberico che ha vinto il 58% di punti con la prima e il 49% con la seconda, salvando 3 palle break su 8 concesse. Alexander Zverev ha messo in campo il 77% di prime, realizzando il 56% di punti con la ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PARTITA COS’E’AD ALEXANDERE USCITA CON LAALEXANDER18.38 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata. 18.36 Tornando a parlare del match, Rafaelaveva appena rimontato un break di svantaggio per riaprire il secondo set: 3 ace e un doppio fallo dello spagnolo contro i 5 ace e 8 doppi di Alexander. 60% di prime in campo per l’iberico che ha vinto il 58% di punti con la prima e il 49% con la seconda, salvando 3 palle break su 8 concesse. Alexanderha messo in campo il 77% di prime, realizzando il 56% di punti con la ...

Advertising

SSportNetwork : #SuperSportLIVE #RolandGarros Ufficiale il ritiro di #Zverev dopo la forte distorsione alla caviglia. Rafa #Nadal v… - ParliamoDiNews : LIVE - Nadal-ZVEREV 6-5, semifinale Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA. Aggiornamenti #AlexanderZverev… - Corriere : Nadal a caccia della finale al Roland Garros. Zverev lo breakka al primo game: 0-1 Diretta - Eurosport_IT : Nadal o Zverev: chi va in finale al Roland Garros? ?????????? Segui il match LIVE su @discoveryplusIT ed… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Roland Garros 2022 - Rafael Nadal sfida per la decima volta in carriera Alexander Zverev nella 37esi… -