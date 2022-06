LIVE MotoGP, GP Catalogna 2022 in DIRETTA: segnali di Morbidelli, risale Bagnaia (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Sin qui i primi 16 piloti sono racchiusi in meno di un secondo di distacco. 14.28 Per Franco Morbidelli è presto per illudersi, tuttavia finalmente si intravedono segnali di ripresa. 14.27 C’è grande equilibrio su questa pista, anche il passo di Suzuki, Aprilia e KTM appare decisamente interessante. 14.26 Bagnaia, Bastianini ed Aleix Espargarò sono rientrati ai box. Quartararo continua a girare. 14.25 La classifica degli italiani: 3° Bezzecchi, 5° Morbidelli, 9° Bagnaia, 15° Bastianini, 18° Di Giannantonio, 19° Marini, 22° Dovizioso, 23° Pirro. 14.23 Bagnaia e Quartararo girano su un passo molto simile, sempre sull’1’41?0. Bastianini un paio di decimi più lento. 14.20 Bastianini non ha ancora migliorato ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.30 Sin qui i primi 16 piloti sono racchiusi in meno di un secondo di distacco. 14.28 Per Francoè presto per illudersi, tuttavia finalmente si intravedonodi ripresa. 14.27 C’è grande equilibrio su questa pista, anche il passo di Suzuki, Aprilia e KTM appare decisamente interessante. 14.26, Bastianini ed Aleix Espargarò sono rientrati ai box. Quartararo continua a girare. 14.25 La classifica degli italiani: 3° Bezzecchi, 5°, 9°, 15° Bastianini, 18° Di Giannantonio, 19° Marini, 22° Dovizioso, 23° Pirro. 14.23e Quartararo girano su un passo molto simile, sempre sull’1’41?0. Bastianini un paio di decimi più lento. 14.20 Bastianini non ha ancora migliorato ...

