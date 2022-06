LIVE Italia-Olanda 2-0 volley femminile, Nations League in DIRETTA: le azzurre dominano anche il secondo set, 25-15 (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-15 Grande primo tempo di Bosio per Lubian che non sbaglia! L’Italia domina anche il secondo set e si porta sul 2-0 24-15 Invasione Italia 24-14 La diagonale di Gennari da zona 4 23-14 Errore Olanda 22-14 Difende e attacca sulle mani alte del muro Nwakalor da zona 2 21-14 Errore al servizio Italia 21-13 out l’attacco di Savelkoel da zona 4 20-13 Mano out di Gennari da zona 4 19-13 In rete l’attacco di Dambrink da seconda linea 18-13 Doppia difesa azzurra e attacco vincente in diagonale stretta di Nwakalor da zona 2 17-13 Mano out Gennari da zona 4 16-13 La diagonale di Nwakalor da zona 4 15-13 La pipe di Dambrink 15-12 Mano out di Mazzaro in primo tempo 14-12 Errore al servizio Italia 14-11 ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-15 Grande primo tempo di Bosio per Lubian che non sbaglia! L’dominailset e si porta sul 2-0 24-15 Invasione24-14 La diagonale di Gennari da zona 4 23-14 Errore22-14 Difende e attacca sulle mani alte del muro Nwakalor da zona 2 21-14 Errore al servizio21-13 out l’attacco di Savelkoel da zona 4 20-13 Mano out di Gennari da zona 4 19-13 In rete l’attacco di Dambrink da seconda linea 18-13 Doppia difesa azzurra e attacco vincente in diagonale stretta di Nwakalor da zona 2 17-13 Mano out Gennari da zona 4 16-13 La diagonale di Nwakalor da zona 4 15-13 La pipe di Dambrink 15-12 Mano out di Mazzaro in primo tempo 14-12 Errore al servizio14-11 ...

