LIVE – Italia-Germania, Mancini in conferenza stampa (DIRETTA) (Di venerdì 3 giugno 2022) La DIRETTA testuale della conferenza stampa di Roberto Mancini in vista di Italia-Germania, match valido per la prima giornata della Nations League 2022/2023. Inizia anche per gli Azzurri l’avventura in Nations League dopo la brutta sconfitta nella Finalissima contro l’Argentina. Il commissario tecnico risponderà alle domande dei giornalisti oggi, venerdì 3 giugno, alle ore 17. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA conferenza IN TV AGGIORNA LA DIRETTA 14.00 “Affrontiamo le due squadre più forti del momento, Germania e Inghilterra. Se dovessimo giocare bene sarebbe un ottimo inizio”. 13.58 “Lazzari e Zaccagni mi ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 giugno 2022) Latestuale delladi Robertoin vista di, match valido per la prima giornata della Nations League 2022/2023. Inizia anche per gli Azzurri l’avventura in Nations League dopo la brutta sconfitta nella Finalissima contro l’Argentina. Il commissario tecnico risponderà alle domande dei giornalisti oggi, venerdì 3 giugno, alle ore 17. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LAIN TV AGGIORNA LA14.00 “Affrontiamo le due squadre più forti del momento,e Inghilterra. Se dovessimo giocare bene sarebbe un ottimo inizio”. 13.58 “Lazzari e Zaccagni mi ...

