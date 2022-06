LIVE Brescia-Novi Beograd 4-3, Semifinale Champions League pallanuoto 2022 in DIRETTA: finisce il primo quarto! (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE finisce il primo quarto, Brescia-Novi Beograd 4-3. 0.21 Rete di MartiNovic, approfitta di una doppia espulsione del Brescia, Brescia-Novi Beograd 4-3. 2.17 Gooooooooooooooool, Alesianiiiiiiiiiiiiiiiiii, tiro al rimbalzo, Brescia-Novi Beograd 4-2. 2.39 Rete di Perkovic, bell’azione che porta al tiro del numero nove, Brescia-Novi Beograd 3-2. 2.57 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, Renzutooooooooo, tiro da posizione defilata, Brescia-Novi Beograd 3-1. 3.42 Serra riesce a parare un doppio tiro prima di ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAilquarto,4-3. 0.21 Rete di Martic, approfitta di una doppia espulsione del4-3. 2.17 Gooooooooooooooool, Alesianiiiiiiiiiiiiiiiiii, tiro al rimbalzo,4-2. 2.39 Rete di Perkovic, bell’azione che porta al tiro del numero nove,3-2. 2.57 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, Renzutooooooooo, tiro da posizione defilata,3-1. 3.42 Serra riesce a parare un doppio tiro prima di ...

