LIVE Brescia-Novi Beograd 13-14, Semifinale Champions League pallanuoto 2022 in DIRETTA: sconfitta all’ultimo secondo per i leoni di Bovo (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.45 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! 19.43 Sempre qui su OAsport potrete seguire la partita della Pro Recco alle 20.30. 19.40 sconfitta ancora in Semifinale per il Brescia che esce a testa altissima perdendo solo all’ultimo quarto la partita. Finisce la partita, passa il Novi Beograd in finale per 14-13 sul Brescia. 0.05 Rete di Vlachopoulos, TesaNovic questa volta non perfetto, Brescia-Novi Beograd 13-14. 0.22 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, TESANoviCCCCCCCCCCC, rete del portiere, Brescia-Novi Beograd 13-13. 1.04 ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.45 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 19.43 Sempre qui su OAsport potrete seguire la partita della Pro Recco alle 20.30. 19.40ancora inper ilche esce a testa altissima perdendo soloquarto la partita. Finisce la partita, passa ilin finale per 14-13 sul. 0.05 Rete di Vlachopoulos, Tesac questa volta non perfetto,13-14. 0.22 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, TESACCCCCCCCCCC, rete del portiere,13-13. 1.04 ...

Advertising

infoitinterno : LIVE Brescia-Novi Beograd, Semifinale Champions League pallanuoto 2022 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - infoitinterno : Champions League, Pro Recco e AN Brescia alle Final 8 di Belgrado. Oggi LIVE su Sky - infoitinterno : LIVE Brescia-Hannover 11-5 pallanuoto, Champions League 2022 in DIRETTA: inizia l'ultimo quarto! - infoitinterno : LIVE Brescia-Hannover 12-5 pallanuoto, Champions League 2022 in DIRETTA: passano il turno i leoni di Sandro Bovo co… - SID_Marketing : RT @SkySport: Champions League, Pro Recco e AN Brescia alle Final 8 di Belgrado. Oggi LIVE su Sky #SkySport #ProRecco #Pallanuoto @prorecco… -