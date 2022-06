LIVE Atletica, Meeting Bydgoszcz in DIRETTA: fari puntati su Zaynab Dosso nei 100. Sartori quarta nei 400 hs (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.31: Nell’asta solo Ludwig ha superato 5.60 finora al primo tentativo 18.28: Tra poco al via i 400 ostacoli uomini con l’azzurro Lambrughi a caccia di un buon risultato. Al via Hlub (Pol), Urbaniak (Pol), Mcalister (Gbr), Rowe (Jam), Rosser (Usa), Lambrughi (Ita), Zazini (Saf), Marca (Sui), Olejniczak (Pol) 18.26: Nel martello donne vittoria per la polacca Wlodarczyk con 74.13, secondo posto per l’azera Skydan con 73.19, terza piazza per la polacca Kopron con 72.44 18.25: Tra poco al via il getto del peso maschile con Tolo (Ksa), Szyszkowski (Pol), Haratyk (Pol), Mihaljevic (Srb), Sinancevic (Srb), Bukowiecki (Pol), Romani (Bra), Ponzio (Ita), Walsh (Nzl), Kovacs (Usa) 18.23: Vittoria con grande rimonta nel finale per la colombiana Gonzalez con il personale di 54?80, secondo posto per l’ucraina Tkachuk, ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.31: Nell’asta solo Ludwig ha superato 5.60 finora al primo tentativo 18.28: Tra poco al via i 400 ostacoli uomini con l’azzurro Lambrughi a caccia di un buon risultato. Al via Hlub (Pol), Urbaniak (Pol), Mcalister (Gbr), Rowe (Jam), Rosser (Usa), Lambrughi (Ita), Zazini (Saf), Marca (Sui), Olejniczak (Pol) 18.26: Nel martello donne vittoria per la polacca Wlodarczyk con 74.13, secondo posto per l’azera Skydan con 73.19, terza piazza per la polacca Kopron con 72.44 18.25: Tra poco al via il getto del peso maschile con Tolo (Ksa), Szyszkowski (Pol), Haratyk (Pol), Mihaljevic (Srb), Sinancevic (Srb), Bukowiecki (Pol), Romani (Bra), Ponzio (Ita), Walsh (Nzl), Kovacs (Usa) 18.23: Vittoria con grande rimonta nel finale per la colombiana Gonzalez con il personale di 54?80, secondo posto per l’ucraina Tkachuk, ...

