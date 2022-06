LIVE Atletica, Meeting Bydgoszcz in DIRETTA: attesa per Zaynab Dosso nei 100. Lambrughi terzo e Sartori quarta nei 400 hs (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.00: Wooten supera 5.70 al primo tentativo nell’asta,. Sei atleti ancora in gara 18.59: Si migliora a 20.72 Nick Ponzio ma non migliora la sua posizione, è sempre settimo 18.59: Bukowecki lancia a 20.93 ed è quinto nel peso. Tra poco Ponzio 18.57: Gara di testa nei 100 ostacoli per la statunitense Jones che resiste al ritorno della nigeriana Amusan e vince in 12?79, seconda la nigeriana in 12?80, terza la statunitense Barbere con 12?98 18.55: Cambia tutto nel peso! Torna in testa Kovacs con 21.57, secondo posto per Romani con 21.45, terzo Walsh con 21.26. Ponzio è sempre sesto 18.54: E’ il momento dei 100 ostacoli donne con al via Mallet (Usa), Rodrigues (Bra), Brathwaite (bar), King (Gbr), Alkana (Sfr), Britt (Usa), Czykier (Pol), Trajkovic (Cyp) 18.54: Il francese Lavillenie supera 5.70 al ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.00: Wooten supera 5.70 al primo tentativo nell’asta,. Sei atleti ancora in gara 18.59: Si migliora a 20.72 Nick Ponzio ma non migliora la sua posizione, è sempre settimo 18.59: Bukowecki lancia a 20.93 ed è quinto nel peso. Tra poco Ponzio 18.57: Gara di testa nei 100 ostacoli per la statunitense Jones che resiste al ritorno della nigeriana Amusan e vince in 12?79, seconda la nigeriana in 12?80, terza la statunitense Barbere con 12?98 18.55: Cambia tutto nel peso! Torna in testa Kovacs con 21.57, secondo posto per Romani con 21.45,Walsh con 21.26. Ponzio è sempre sesto 18.54: E’ il momento dei 100 ostacoli donne con al via Mallet (Usa), Rodrigues (Bra), Brathwaite (bar), King (Gbr), Alkana (Sfr), Britt (Usa), Czykier (Pol), Trajkovic (Cyp) 18.54: Il francese Lavillenie supera 5.70 al ...

