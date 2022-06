(Di venerdì 3 giugno 2022) La Golar Tundra dovrebbe essere ormeggiata nel porto di Livorno o in quello di Ravenna e servirà a ridurre la dipendenza dal gas russo

Advertising

alex_orlowski : Se l’Italia è fascista perché ha comprato 4 ville in Italia? - enzoacunzo : RT @ilpost: L’Italia ha comprato un nuovo rigassificatore galleggiante - ilpost : L’Italia ha comprato un nuovo rigassificatore galleggiante - RafMar82 : @AmazonHelp Ho tantato di comprato un telefono su - dandolo_gustavo : RT @alex_orlowski: Se l’Italia è fascista perché ha comprato 4 ville in Italia? -

Wired Italia

... Pannunzi, è stato considerato'anello di congiunzione tra i ... " Avevauna nave, 'la Mirage 2', lunga 110 m che serviva ... in Colombia, e dopo un anno è stato estradato in. La sua ...Per amore di una battuta (ci sono più filorussi inoggi ... poi con'impresentabile Giuseppe Conte e infine con il molto ... ndr], la Turchia hasistemi contraerei da Mosca e i due ... Ecommerce, c'è chi va a caccia di siti da comprare