“L’Isola dei Famosi”, Pamela Petrarolo in lacrime per l’addio di Roger: “Adesso è dura” (Di venerdì 3 giugno 2022) Pamela Petrarolo ha accolto in lacrime la notizia dell’addio di Roger Balduino a “L’Isola dei Famosi“. Il naufrago è stato costretto ad abbandonare il gioco per le sue condizioni fisiche. Roger si trovava su Playa Sgamadissima insieme a Pamela, che Adesso dovrà continuare la sua esperienza da sola. Dolore e sconforto per Pamela quando lo “spirito delL’Isola” l’ha informata del ritiro di Roger. (Continua dopo la foto…) “L’Isola dei Famosi”, Roger abbandona il gioco Nuovo ritiro a “L’Isola dei Famosi”, stavolta ad alzare bandiera bianca è Roger Balduino. Il naufrago si ... Leggi su tvzap (Di venerdì 3 giugno 2022)ha accolto inla notizia deldiBalduino a “dei“. Il naufrago è stato costretto ad abbandonare il gioco per le sue condizioni fisiche.si trovava su Playa Sgamadissima insieme a, chedovrà continuare la sua esperienza da sola. Dolore e sconforto perquando lo “spirito del” l’ha informata del ritiro di. (Continua dopo la foto…) “dei”,abbandona il gioco Nuovo ritiro a “dei”, stavolta ad alzare bandiera bianca èBalduino. Il naufrago si ...

Advertising

vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - infoitcultura : L’Isola dei Famosi 16 stasera 3 Giugno non andrà in onda: perché e quando torna - Linkem25 : L'Isola dei Famosi non va in onda stasera, cambio di programmazione: quando torna - PDUmorista : Il bello dei programmi trash è che non fai in tempo di rammaricarti della fine di uno che inizia Subito un altro. I… - tuttopuntotv : L’Isola dei Famosi 16 stasera 3 Giugno non andrà in onda: perché e quando torna #isola #IsoladeiFamosi -