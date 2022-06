“L’Isola dei Famosi 2022”, salta la puntata del 3 Giugno 2022: ecco perché (Di venerdì 3 giugno 2022) L’Isola dei Famosi 2022 continua a gonfie vele, nonostante diversi naufraghi abbiano dovuto abbandonare il reality per vari problemi. L’ultimo a tornare in Italia è stato Roger Balduino. Il modello brasiliano si è dovuto arrendere agli infortuni e i medici lo hanno rispedito a casa. Tutto è iniziato quando ha messo male il piede in una sfida nell’orologio honduregno ed è finito in ospedale. Purtroppo per lui la sua avventura è finita. Che dire? Gli inconvenienti alL’Isola dei Famosi non mancano mai. In queste ore è arrivata una decisione per ciò che riguarda la programmazione: salta la puntata de L’Isola dei Famosi 2022 di oggi 3 Giugno. Vediamo il perchè.



In ... Leggi su tvzap (Di venerdì 3 giugno 2022)deicontinua a gonfie vele, nonostante diversi naufraghi abbiano dovuto abbandonare il reality per vari problemi. L’ultimo a tornare in Italia è stato Roger Balduino. Il modello brasiliano si è dovuto arrendere agli infortuni e i medici lo hanno rispedito a casa. Tutto è iniziato quando ha messo male il piede in una sfida nell’orologio honduregno ed è finito in ospedale. Purtroppo per lui la sua avventura è finita. Che dire? Gli inconvenienti aldeinon mancano mai. In queste ore è arrivata una decisione per ciò che riguarda la programmazione:ladedeidi oggi 3. Vediamo il perchè.In ...

Advertising

Simo12377395 : RT @T98220467: Solei anche all’isola dei famosi, non l’accetto! si è fatta il giro di tutti gli studi mediaset questa! BASTAAAA #Pomeriggio5 - Argutamente : @Marinella57pc Meno male che ci sono dei geni come te a commentare l'isola. - Esterin62237731 : RT @RealGossipland: Problemi per gli autori de L'Isola perché i naufraghi vogliono ritirarsi tutti per vari malesseri. DETTAGLI QUI https:… - Disperlinglibe1 : @333Ludo Tu pensi? Io c'ho creduto per un po' ma guardando l'ed. estesa l'ho sentita prendere in giro Lory con gli… - GIONATA12564426 : L' ISOLA DEI DEMONI: GENERALI MAX - GENERALI MEDI - GENERALI MINIMI - DEMONI. -

La DG Frongia al 2° Congresso delle donne sarde ... in scena nel 1952, per lanciare una nuova alleanza tra le donne in Sardegna e fuori dall'isola. "L'inarrestabile marcia verso la parità", tema della giornata, racchiude il senso più profondo dei ... Morti sul lavoro, 2 solo in Gallura in una settimana: "Fermiamo questa strage" Un numero in drammatico aumento, dato che lo scorso anno i deceduti sul posto di lavoro erano 15 in tutta l'Isola. "Non è più tollerabile assistere a questa drammatica conta sulla pelle dei ... Sky Tg24 ... in scena nel 1952, per lanciare una nuova alleanza tra le donne in Sardegna e fuori dall'. "'inarrestabile marcia verso la parità", tema della giornata, racchiude il senso più profondo...Un numero in drammatico aumento, dato che lo scorso anno i deceduti sul posto di lavoro erano 15 in tutta. "Non è più tollerabile assistere a questa drammatica conta sulla pelle... L'Isola dei Famosi, chi sono i concorrenti in nomination venerdì 3 giugno