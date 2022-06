L’Isola dei Famosi 16, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 21: “La triade” (Di venerdì 3 giugno 2022) Come dice Ilary? Isola dei Famosi, dove tutto può cambiare? Ecco è perfetto questo slogan. Ma quanti cambiamenti si sono visti lunedì sera? La triade (grazie Marco Maccarini, sei stato poco sulL’Isola ma sei stato un eroe) è passata dal massacrare in ogni puntata Estefania, che fino a settimana scorsa chiamavano la Mentirosa e Estefalsia, al riamarla, tanto da esultare quando è passata al televoto… Maccarini ha descritto perfettamente Nicolas, Carmen e Edoardo, la triade per intenderci, loro sono senza ombra di dubbio i più forti, il pubblico li ama e quindi fanno il bello e il cattivo tempo sulL’Isola. A me piacciono e in questi due mesi sono stati pazzeschi e meritano la finale assolutamente, però nelle ultime settimane mi sono un po’ scesi. Non dico che con una persona non ci si possa chiarire e che ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 3 giugno 2022) Come dice Ilary? Isola dei, dove tutto può cambiare? Ecco è perfetto questo slogan. Ma quanti cambiamenti si sono visti lunedì sera? La(grazie Marco Maccarini, sei stato poco sulma sei stato un eroe) è passata dal massacrare in ogni puntata Estefania, che fino a settimana scorsa chiamavano la Mentirosa e Estefalsia, al riamarla, tanto da esultare quando è passata al televoto… Maccarini ha descritto perfettamente Nicolas, Carmen e Edoardo, laper intenderci, loro sono senza ombra di dubbio i più forti, il pubblico li ama e quindi fanno il bello e il cattivo tempo sul. A me piacciono e in questi due mesi sono stati pazzeschi e meritano la finale assolutamente, però nelle ultime settimane mi sono un po’ scesi. Non dico che con una persona non ci si possa chiarire e che ...

