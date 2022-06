Linda Corrias e la sua energia femminile colorata nei Tribunali, come D’Artagnan – CO-Scienza 2022 (Di venerdì 3 giugno 2022) Linda Corrias è una ragazza sarda che ha riconosciuto la sua missione nella magistratura, ambiente decisamente maschile, dove lei ha rivendicato la sua identità femminile fin dagli inizi, semplicemente usando colo carpette colorate. Portare nel nero mondo dei Tribunali dei colori è stato l’inizio di un percorso che l’ha portata a difendere chi subiva ingiustizie, soprattutto durante questa dittatura che stiamo vivendo, dove ha anche vinto cause contro lo stato, insieme al collega Francesco Scifo, e spesso ha affiancato gli avvocati del Comicost. Sa di rischiare, ma è un moschettiere. Il suo ruolo è quello di D’Artagnan (che alcuni scritti apocrifi sostengono fosse donna). Durante la maratona di CO-Scienza ha preferito essere presente in studio invece di un collegamento. La ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 3 giugno 2022)è una ragazza sarda che ha riconosciuto la sua missione nella magistratura, ambiente decisamente maschile, dove lei ha rivendicato la sua identitàfin dagli inizi, semplicemente usando colo carpette colorate. Portare nel nero mondo deidei colori è stato l’inizio di un percorso che l’ha portata a difendere chi subiva ingiustizie, soprattutto durante questa dittatura che stiamo vivendo, dove ha anche vinto cause contro lo stato, insieme al collega Francesco Scifo, e spesso ha affiancato gli avvocati del Comicost. Sa di rischiare, ma è un moschettiere. Il suo ruolo è quello di(che alcuni scritti apocrifi sostengono fosse donna). Durante la maratona di CO-ha preferito essere presente in studio invece di un collegamento. La ...

