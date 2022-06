Liliana de Curtis | morta la figlia di Totò | il ricordo dei figli

Advertising

Agenzia_Ansa : È morta Liliana De Curtis, la figlia di Totò. Aveva 89 anni #ANSA - repubblica : È morta Liliana de Curtis, la figlia di Totò - ciropellegrino : È morta #LilianaDeCurtis, la figlia di Totò aveva 89 anni - LucaDeSiena : RT @Corriere: È morta Liliana De Curtis, la figlia di Totò. Aveva 89 anni - arual812 : RT @perchetendenza: 'Liliana De Curtis': Perché l'attrice e scrittrice, figlia di Totò, si è spenta all'età di 89 anni -

La Repubblica

NAPOLI " E' morta questa mattina a RomaDe, figlia dell'indimenticato Totò. La donna, anche lei attrice oltre che scrittrice, aveva compiuto lo scorso 10 maggio 89 anni. Il suo nome fu scelto da Totò in ricordo di...E' morta a Roma a 89 annide, la figlia dell'indimenticato Toto' e di Diana Rogliani. Una vita vissuta nel ricordo del padre, cui era legatissima. E' stata spesso ospite per televisione, in trasmissioni ... È morta Liliana de Curtis, la figlia di Totò Anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha ricordato Liliana De Curtis, figlia dell'indimenticabile Totò, leggendario attore napoletano tra i migliori di sempre.Quest’oggi l mondo del teatro e dello spettacolo piange la scomparsa di Liliana De Curtis scomparsa all’età di 89 anni. Su twitter il pensiero del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. “Totò v ...