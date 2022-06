Liliana De Curtis | morta la figlia di Totò | aveva 89 anni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 3 giugno 2022) Lutto nel mondo dello spettacolo (e non solo).De, ladel grande, stamattina èa Roma, nella sua casa della Capitale, a 89. Stroncata da una malattia, per la donna non c’è stato nulla da fare e ora resta il ricordo dei figli, di chi ha avuto la fortuna di conoscerla e trascorrere del tempo con lei. Chi eraDeDeera nata a Roma il 10 maggio del 1933 dall’amore tra il principe della risata e Diana Rogliani. Lei, da grande, ha partecipato alle riprese di alcuni film, è stata attrice di teatro e ha scritto diversi libri. Il suo nome è stato scelto dal padre in ricordo diCastagnola, donna il quale l’attore era stato legato ...