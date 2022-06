Liliana De Curtis morta a 89 anni | era la figlia di Totò

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 3 giugno 2022)De, amatadi, è venuta a mancare in queste ore. Questa è la notizia che rimbalza sui quotidiani in questi minuti, rendendo nota la triste notizia della scomparsa, avvenuta nella sua casa di Roma, assistita dallaElena. Il nomefu scelto da suo padre in ricordo diCastagnola, cui l’attore napoletano era stato legato sentimentalmente prima di unirsi a Diana Rogliani (madre di) che si era suicidata per lui. Attrice e scrittrice,Deha lottato tutta la vita per la realizzazione del museo di, chiedendo più volte alla città di Napoli e al Comune di realizzare il progetto per esporre costumi, scritti e oggetti appartenuti al ...