Liga, Tebas denuncia Juventus e Manchester City all’UEFA. Le motivazioni (Di venerdì 3 giugno 2022) Tebas pres. Liga avrebbe fatto una denuncia contro Juventus e Manchester City all'UEFA L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 3 giugno 2022)pres.avrebbe fatto unacontroall'UEFA L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Gazzetta_it : La Liga denuncia #Juve, City e Psg all'Uefa per presunte irregolarità finanziarie #Tebas - filippoASR1927 : RT @mirkonicolino: (#AS) Il presidente della #Liga #Tebas, pronto a denunciare all'#UEFA #ManchesterCity e #Juventus (dopo il #PSG). Nei co… - Piergiulio58 : Rivelazione del quotidiano spagnolo As: Tebas all'attacco di tre top club, tra plusvalenze e ingaggi milionari. - MarcoLe86931402 : RT @Gazzetta_it: La Liga denuncia #Juve, City e Psg all'Uefa per presunte irregolarità finanziarie #Tebas - Luxgraph : Liga, Tebas denuncia Juventus e Manchester City all’Uefa #corriere #news #2022 #italy #world #cnn #notizie #war… -