L'Europa bacchetta l'Italia: "Basta magistrati in politica" (Di venerdì 3 giugno 2022) L'organo anti-corruzione Ue dopo il sollecito del 2017: "Stop all'anomalia dei giudici che scendono in campo" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 3 giugno 2022) L'organo anti-corruzione Ue dopo il sollecito del 2017: "Stop all'anomalia dei giudici che scendono in campo"

lacordacura : @Piu_Europa @piueuropavc @PiueuropaT Vi hanno tolto il lavoro la dignità la capacità di scegliere una cura medica,… - BeneWalter : @myrtamerlino Ma va? E adesso con l’intenzione di mettere i clandestini a 3 €/h che ha la tua Europa, i salari scen… - 2rMarzia : RT @raffaellamucci1: @andreasso1951 Ma dobbiamo sempre chiedere all'Europa cosa fare ed essere comandati a bacchetta? - alessandro_972 : RT @AAngiolella: @Vito68122235 @lorenzo10469500 Non capisco...l'Europa ci bacchetta e comanda su tutto, perché non ci critica sulle mascher… - AAngiolella : @Vito68122235 @lorenzo10469500 Non capisco...l'Europa ci bacchetta e comanda su tutto, perché non ci critica sulle… -