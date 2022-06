"Letta e Meloni? Una zona grigia". Alessandro Sallusti svela il caos, ecco cosa succede davvero (Di venerdì 3 giugno 2022) Si parla di guerra e di politica nello studio di Otto e mezzo su La7. Anche oggi a presentare e moderare il dibattito c'è Giovanni Floris, che sostituisce Lilli Gruber positiva al Covid e dunque costretta a casa. Tra gli ospiti della trasmissione anche il direttore di Libero Alessandro Sallusti, che parlando di Matteo Salvini ha detto: "Lui ha avuto un'infatuazione per Putin ma nella sostanza non era così diversa da quella avuta dalla cancelliera Merkel". E in effetti della Merkel si è tornati a parlare proprio nelle scorse ore. L'ex cancelliera ha rotto il silenzio sulla guerra in Ucraina, esprimendo solidarietà agli aggrediti. Tutti però non hanno potuto fare a meno di notare come nel suo discorso non sia mai stato fatto il nome del presidente russo. cosa che ha fatto sorgere non pochi dubbi. Tornando all'attualità, poi, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Si parla di guerra e di politica nello studio di Otto e mezzo su La7. Anche oggi a presentare e moderare il dibattito c'è Giovanni Floris, che sostituisce Lilli Gruber positiva al Covid e dunque costretta a casa. Tra gli ospiti della trasmissione anche il direttore di Libero, che parlando di Matteo Salvini ha detto: "Lui ha avuto un'infatuazione per Putin ma nella sostanza non era così diversa da quella avuta dalla cancelliera Merkel". E in effetti della Merkel si è tornati a parlare proprio nelle scorse ore. L'ex cancelliera ha rotto il silenzio sulla guerra in Ucraina, esprimendo solidarietà agli aggrediti. Tutti però non hanno potuto fare a meno di notare come nel suo discorso non sia mai stato fatto il nome del presidente russo.che ha fatto sorgere non pochi dubbi. Tornando all'attualità, poi, ...

Advertising

matteorenzi : La storia de “Il Mostro” non riguarda me ma le Istituzioni. Se ciò che scrivo è vero, è un problema. Se qualcuno pe… - MatteoRichetti : Salvini piace a Orsini, il cui pensiero piace a Conte, che come alleato e riferimento stabile piace a Letta, che co… - anarcobiotici : @Corriere Mandiamogli Renzi Draghi Salvini meloni letta di Maio. Presto. Che questi si stanno rovinando. - Zamberlett : RT @Erica43581765: Nessuna Correlazione. #GreenPass #Vaccino #Pfizer #Moderna #Novavax #QuartaDose #TerzaDose #Draghi #Speranza #PartitoDem… - Erica43581765 : Nessuna Correlazione. #GreenPass #Vaccino #Pfizer #Moderna #Novavax #QuartaDose #TerzaDose #Draghi #Speranza… -