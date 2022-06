(Di venerdì 3 giugno 2022) Il viaggio a Mosca inasprisce le tensioni nella, dove idi Matteoalzano il tiro controe governisti, accusati non solo di non sostenere come si dovrebbe il segretario, ma anche di essere causa diretta del calo didel partito. «Quandoera al governo abbiamo raddoppiato i voti, da quando ci sono loro li abbiamo dimezzati e se i sondaggi sono quelli che sono è soprattuttoloro», sono state le parole di «un parlamentare di prima fila». Idialdellanel mirino A ricostruire quello che sta accadendo nel Carroccio è stata La Stampa, dando conto del «» dei ...

Advertising

SecolodItalia1 : Lega, i fedelissimi di Salvini al contrattacco: «Colpa dei ministri se perdiamo consensi» - nicola_coletti : @ProfBalernero @_turtlen_ @FartFromAmerika cmq nel 2011 spalava merda sulla lega (razzista e rusparolo) e il proble… - Corriere : I fedelissimi (non della Lega) -

Siena Club Fedelissimi

Il leader dellaattacca il Copasir: 'Sconcertato da ipotesi d'inchieste'. Urso smentisce. Dal Pd a Forza Italia: 'Spieghi al Parlamento il contenuto di quegli incontri'. Idel ...Per quanto riguarda lal'appello reiterato dai salviniani al proprio leader resta sempre ... 'Così rischia l'auto - isolamento, basta con i vari Capuano', il ragionamento deidell'ex ... Ghirelli: "Il campionato ripartirà il 28 agosto, niente stop durante i Mondiali" Il leghista usa giustificazioni volatili e fantasiose per il viaggio (tramontato) a Mosca. Sembra di sentire il Cremlino: dal costo delle sanzioni per ..."Si sta formando una fronda. Si sta strutturando", dice un 'salviniano'. L'annuncio del viaggio di Salvini a Mosca ha aperto, rimarca una fonte parlamentare 'ex lumbard', una nuova crepa nel partito d ...