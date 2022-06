Lega, Carrara presenta il direttivo della sezione di Bergamo (Di venerdì 3 giugno 2022) Bergamo. Definita l’ossatura del direttivo della Lega, a tre settimane dall’elezione di Alessandro Carrara, nuovo segretario cittadino del partito. E lunedì sera si è anche tenuta la prima convocazione del nuovo direttivo che vede Stefano Rovetta vice segretario, AliceMaria Savoldelli responsabile organizzativa, Roberto Locati responsabile dei giovani, Alessandro Valoti responsabile enti locali, Andrea Albergoni tesoriere, Fabio Gregorelli responsabile del tesseramento. Grande soddisfazione da parte di Carrara che così si è espresso: “Siamo carichi e soprattutto pronti per il lavoro che ci attende, certi anche che lavoreremo al meglio delle nostre possibilità. Direi che il gruppo che abbiamo formato, i protagonisti del nuovo direttivo sono le persone ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 3 giugno 2022). Definita l’ossatura del, a tre settimane dall’elezione di Alessandro, nuovo segretario cittadino del partito. E lunedì sera si è anche tenuta la prima convocazione del nuovoche vede Stefano Rovetta vice segretario, AliceMaria Savoldelli responsabile organizzativa, Roberto Locati responsabile dei giovani, Alessandro Valoti responsabile enti locali, Andrea Albergoni tesoriere, Fabio Gregorelli responsabile del tesseramento. Grande soddisfazione da parte diche così si è espresso: “Siamo carichi e soprattutto pronti per il lavoro che ci attende, certi anche che lavoreremo al meglio delle nostre possibilità. Direi che il gruppo che abbiamo formato, i protagonisti del nuovosono le persone ...

