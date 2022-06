Leclerc-Ferrari, addio dopo la disfatta di Monaco? Arriva l’annuncio ufficiale (Di venerdì 3 giugno 2022) . Il pilota del Principato è rimasto molto deluso per quanto accaduto nella gara di casa Il chiarimento con il box al termine del Gran Premio è stato necessario per mettere alcuni puntini sulle i. Vanno cambiati alcuni aspetti del rapporto per poter andare avanti insieme. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 3 giugno 2022) . Il pilota del Principato è rimasto molto deluso per quanto accaduto nella gara di casa Il chiarimento con il box al termine del Gran Premio è stato necessario per mettere alcuni puntini sulle i. Vanno cambiati alcuni aspetti del rapporto per poter andare avanti insieme. L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

SkySportF1 : ?? POLE POSITION PER CHAAAARLES LECLERC ???? Doppietta Ferrari in qualifica a Monte Carlo I risultati ?… - Eurosport_IT : FERRARI REGALE A MONACO ?????? 14esima pole di Leclerc, davanti con Sainz in prima fila! Verstappen solo 4° 'bloccato… - SkySportF1 : ?? LECLERC DAVANTI A TUTTI A MONTE CARLO ?? Sarà lotta Red Bull ?? Ferrari in qualifica? I risultati delle #FP1 ?… - FormulaPassion : #F1, #Ferrari, #Leclerc e il #MonacoGP: Ralf #Schumacher va controcorrente - MartinaC1203 : RT @Freddy_Ray: Due gare con la macchina nettamente superiore (oltre al pilota ovviamente che sappiamo essere un fenomeno) e 0 punti in una… -