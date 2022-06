Lecce | c' è il primo neonato registrato con il doppio cognome | prima quello della mamma e poi quello del papà

(Di venerdì 3 giugno 2022) A partire dall'1 giugno, infatti, è entrata in vigore la sentenzaCorte Costituzionale sulpubblicata in Gazzetta ufficiale. La decisione è arrivata dopo il reclamo da parte dei ...

Advertising

MaurizioBrando : RT @GenCar5: A Lecce il primo bambino col #doppiocognome, la scelta è stata prima quello della mamma e poi il padre. Bene. Sul tema prolife… - ugoarrigo : RT @GenCar5: A Lecce il primo bambino col #doppiocognome, la scelta è stata prima quello della mamma e poi il padre. Bene. Sul tema prolife… - ManginiE : RT @GenCar5: A Lecce il primo bambino col #doppiocognome, la scelta è stata prima quello della mamma e poi il padre. Bene. Sul tema prolife… - account11845930 : RT @GenCar5: A Lecce il primo bambino col #doppiocognome, la scelta è stata prima quello della mamma e poi il padre. Bene. Sul tema prolife… - GenCar5 : A Lecce il primo bambino col #doppiocognome, la scelta è stata prima quello della mamma e poi il padre. Bene. Sul t… -

Sarà ilbambino, in provincia di, a poter avere il doppio cognome registrato all'Anagrafe del proprio comune di residenza: quello della madre e quello del padre. Il bimbo è venuto alla luce nella ...Quello del bimbo nato nelle scorse ore nell'ospedale diVito Fazzi è ilcaso in tutto il Salento di doppio cognome , comunque uno dei primissimi in Italia. Dallo scorso 1 giugno , infatti,...ALESSANO – Investito mentre passeggia col proprio cane: momenti di paura, nella serata di ieri, ad Alessano, nel tratto della provinciale 79, che collega il centro salentino al Comune di ...Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccePrima GALLIPOLI - Torna dal 23 al 25 ...