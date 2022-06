Leao tentenna sul rinnovo | tre big su di lui | la situazione del portoghese

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 3 giugno 2022) L’obiettivo primario della nuova società rossonera è quello di blindare Rafael, considerato il volto di questo Milan non possono permettersi di perderlo e per questo si sta studiando il piano migliore per arrivare al. Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, per illa difficoltà è prettamente economica, il contratto è in scadenza nel 2024 e la prima offerta prevedeva un passaggio da 1.5 a 4 milioni di euro a stagione, la trattativa ha subito un rallentamento a causa delle pretese dell’agente del giocatore, Mendes, che ha respinto anche un rilancio della società rossonera di 4.5 milioni di euro visto il crescere delle prestazioni del giocatore. MilanLa richiesta dell’agente adesso è di ...