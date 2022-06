(Di venerdì 3 giugno 2022) Quello diBoscolo Bielo è un appello disperato, rivolto con il cuore in mano a chi le ha portato via pure il ricordo del suo Gianluca. Ildi 18didi tumore, e pochi giorni fa qualcuno ha rubato allaildel ragazzo, che per lei era, visto che in quel telefono c’erano le foto, i video, i ricordi di suo. Adesso la madre è disperata e insieme al marito, e a tutta la comunità di Chioggia (compreso il sindaco Mauro Armelao e il presidente del Veneto Luca Zaia) ha lanciato un appello – ricondiviso anche dalla trasmissione ‘Chi l’ha visto’ – a chi le ha rubato quel telefono: “Vi prego,ciò che midi lui è ...

Advertising

Luce_news : Le rubano il cellulare del figlio morto a 18 anni, mamma Susanna: “Ridatemelo, tutto ciò che mi resta di lui è lì” - CasilinaNews : Grotte Celoni. Rubano il cellulare ad un anziano e poi iniziano a ricattarlo: arrestati - Dome689 : Le rubano il cellulare del figlio morto di tumore a 18 anni: “Ridatemelo. Ho tutto di lui lì dentro” - antonio_randino : RT @lucabattanta: Venezia, mamma va al cimitero e le rubano il cellulare del figlio morto di tumore a 18 anni: 'Ridatemelo' - lucabattanta : Venezia, mamma va al cimitero e le rubano il cellulare del figlio morto di tumore a 18 anni: 'Ridatemelo' -

... Maurizio, avevano appena piantato un ulivo in ricordo del loro figlio al cimitero di Valli, frazione di Chioggia (Venezia) , quando si sono accorti che qualcuno aveva rubato ildel ragazzo ...Va a trovare il suo ragazzo al cimitero e lascia l'auto aperta ma leildel figlio morto di tumore: "Ridatemelo, lì c'è tutto di lui" Leildel figlio morto di tumore ma lei è una mamma che ha bisogno di ricordi come nessun altro sulla ...Poco prima di morire aveva scritto alla mamma «tolgo il pin, così potrai usare il mio telefono, tanto a me non serve più». «Quel cellulare – ha detto Susanna – era il nostro modo di restare in contatt ..."Vi prego, restituitemi il cellulare di Gianluca. Dentro c'è il suo ultimo video in cui salutava tutti. Ce l'avevo sempre con me, perché era come avere una parte di lui". È l'appello della madre di , ...