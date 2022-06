Le rubano il cellulare del figlio morto a 18 anni L’appello della mamma | “Ridatemelo | è tutto quello che ho”

(Di venerdì 3 giugno 2022) “Vi prego, èche mi resta di lui”. È un appello disperatodi Susanna, in lacrime, che chiede ai ladri di restuirle ildelGianluca.a 18per una rara forma di tumore. Nel video laè insieme al marito Maurizio Boscolo Bielo, che non parla, come impietrito. “Vi prego, rendeteci il telefono di nostro. Avevamo foto, video e tutti i suoi ultimi ricordi”. LeildelPochi giorni fa a Chioggia ildelcheSusanna portava sempre con sé è stato rubato. Ora si spera nel miracolo. Che il ...

Mamma Susanna e Gianluca comunicavano con il, tramite videochiamate, foto, video. In uno di questi filmati il ragazzo aveva lasciato dette le sue ultime volontà, ha spiegato la mamma. '...... Maurizio, avevano appena piantato un ulivo in ricordo del loro figlio al cimitero di Valli, frazione di Chioggia (Venezia) , quando si sono accorti che qualcuno aveva rubato ildel ragazzo ...Rubano il vecchio telefonino di Gianluca Poi ... Susanna ha pregato il ladro di restituirle almeno il cellulare di Gianluca, nel quale conserva tutti i suoi ricordi e i sentimenti per il figlio. Si ...Le cuffie si agganciavano automaticamente al cellulare Gli equipaggi della Questura sono prontamente ... anch’esso denunciato rubato dalla stessa persona. Denunciati per riccettazione Le ...