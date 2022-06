Lavoro: Meloni, 'incentivare aziende ad assumere per garantire nuovi posti' (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - “A differenza di quanto succede attualmente, le imprese devono essere incentivate ad assumere. In questo modo si garantirebbero nuovi posti di Lavoro, soprattutto per i giovani, che eviterebbero di fuggire all'estero, o di dover ricorrere al Reddito di Cittadinanza come strumento per mantenersi”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Leggi su iltempo (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu. (Adnkronos) - “A differenza di quanto succede attualmente, le imprese devono essere incentivate ad. In questo modo sibberodi, soprattutto per i giovani, che eviterebbero di fuggire all'estero, o di dover ricorrere al Reddito di Cittadinanza come strumento per mantenersi”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia

Advertising

longbow47 : @GiovaQuez @apavo75 Ma il fatto vero è che lui non sa neanche cosa sia il lavoro. Lui e la sua amica Meloni vivono… - chiaberger : Non capisco perché ce l’abbiate tanto con #Meloni. Se vince le elezioni, 1) blocca l’immigrazione e quindi aumenta… - paolo_stillo : #Meloni Sticoionj Ha votato x massacrare gli Italiani con la legge Fornero. Ora, è contro il Reddito di Cittadinanz… - annanamia : Messina, Musumeci esalta Croce. E sulla Meloni: 'Sapete che il nonno è messinese?' - dv_htdcanbf : @ngiocoli @GiovaValentini Con Salvini Brunetta ed il resto della compagnia in effetti il paese è salvo. Poi arriver… -