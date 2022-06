Lavoro: Letta, 'salario minimo in legislatura o sarà nel nostro progetto per le elezioni' (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu (Adnkronos) - Sul salario minimo "è importante riuscire entro fine legislatura a dare un segnale. Il tema sta prendendo giustamente piede in tante economie simili alla nostre, è importante se facciamo un grosso passo in avanti. Entro la legislatura sarebbe l'ideale, altrimenti lo presenteremo dentro il progetto per le prossime elezioni". Lo ha detto Enrico Letta a margine di un incontro elettorale a Montalcino. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma, 3 giu (Adnkronos) - Sul"è importante riuscire entro finea dare un segnale. Il tema sta prendendo giustamente piede in tante economie simili alla nostre, è importante se facciamo un grosso passo in avanti. Entro lasarebbe l'ideale, altrimenti lo presenteremo dentro ilper le prossime". Lo ha detto Enricoa margine di un incontro elettorale a Montalcino.

