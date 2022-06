Lavoro, Landini: aumentare salari tassando le rendite finanziarie (Di venerdì 3 giugno 2022) Un intervento straordinario per aumentare i salari finanziato "dall'aumento della tassazione delle rendite finanziarie; dalla tassazione degli extra profitti andando oltre al 25% - il doppio o anche ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022) Un intervento straordinario perfinanziato "dall'aumento della tassazione delle; dalla tassazione degli extra profitti andando oltre al 25% - il doppio o anche ...

Advertising

petergomezblog : Lavoro, Landini: “Vanno aumentati salari, ormai è chiaro a tutti che in Italia il livello non è più sopportabile”… - grastef : RT @cgilnazionale: #MaurizioLandini a @radioanchio: “In questi ultimi 30anni i #salari sono diminuiti e la precarietà è aumentata. Se vogli… - Simmy882 : Il mondo del lavoro è stato rovinato da austerità e precarietà, sposate dalla sinistra. Landini e Letta pensano che… - mirto_bassoli : RT @CgilBologna: Il #9giugno, in piazza VIII Agosto a #Bologna, Assemblea pubblica di delegati e attivisti Leghe, rappresentanti istituzion… - CgilBologna : RT @cgilnazionale: #MaurizioLandini a @radioanchio: “In questi ultimi 30anni i #salari sono diminuiti e la precarietà è aumentata. Se vogli… -