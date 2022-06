Lavoro, in Germania il salario minimo sale a 12 euro l'ora - Orlando: "Serve un confronto anche in Italia" (Di venerdì 3 giugno 2022) L'aumento entrerà in vigore a partire dal 1° ottobre. Dopo un anno, Scholz realizza la promessa fatta in campagna elettorale. Scettici gli industriali europei: 'No a rialzi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 3 giugno 2022) L'aumento entrerà in vigore a partire dal 1° ottobre. Dopo un anno, Scholz realizza la promessa fatta in campagna elettorale. Scettici gli industrialipei: 'No a rialzi ...

Advertising

Corriere : In Germania salario minimo a 12 euro l’ora: ok del Parlamento - studiomarzocchi : Ultima Ora: Salario minimo, in Germania sale a 12 euro l’ora: via libera del Parlamento #economia #italia #governo… - AnglerJust : Salario minimo, in Germania sale a 12 euro l’ora: via libera del Parlamento @corriere - PaolaRgnm : RT @Corriere: In Germania salario minimo a 12 euro l’ora: ok del Parlamento - RoccoTerlizzi : RT @Corriere: In Germania salario minimo a 12 euro l’ora: ok del Parlamento -