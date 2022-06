Latte, non solo prezzi alle stelle: "Timore per i prossimi giorni", cosa può accadere (Di venerdì 3 giugno 2022) Sta per arrivare una vera e propria stangata sul Latte fresco. Il costo infatti è stato rincarato al dettaglio di circa 30 centesimi al litro in poche settimane perché all'ingrosso si è passati in sei mesi da 36 centesimi a 60. Di conseguenza, il comparto industriale lattiero-caseario, anche per effetto delle sanzioni imposte dall'Unione europea alla Russia, dovrà fronteggiare con ogni probabilità un aumento dei costi di produzione di circa due miliardi di euro. AssoLatte, secondo quanto riposta il Giornale, sostiene che "l'escalation è iniziata a settembre dello scorso anno e non si è ancora fermata. Colpisce gli allevatori, gli industriali e sta per arrivare sui consumatori". Per questo anche il prezzo del burro è già raddoppiato e di sicuro "l'aumento medio dei prodotti sarà nell'ordine del 10 per cento". In questo scenario ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Sta per arrivare una vera e propria stangata sulfresco. Il costo infatti è stato rincarato al dettaglio di circa 30 centesimi al litro in poche settimane perché all'ingrosso si è passati in sei mesi da 36 centesimi a 60. Di conseguenza, il comparto industriale lattiero-caseario, anche per effetto delle sanzioni imposte dall'Unione europea alla Russia, dovrà fronteggiare con ogni probabilità un aumento dei costi di produzione di circa due miliardi di euro. Asso, secondo quanto riposta il Giornale, sostiene che "l'escalation è iniziata a settembre dello scorso anno e non si è ancora fermata. Colpisce glivatori, gli industriali e sta per arrivare sui consumatori". Per questo anche il prezzo del burro è già raddoppiato e di sicuro "l'aumento medio dei prodotti sarà nell'ordine del 10 per cento". In questo scenario ...

