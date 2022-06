L’Aquila | fanno sesso nel confessionale del monastero Il sindaco | vergognoso | vanno puniti

(Di venerdì 3 giugno 2022) “Sgomento, rabbia per quanto accaduto. E solidarietà e vicinanza nei confronti delle suore celestine deldi San Basilio”. Questi i sentimenti delde, Pierluigi Biondi, il giorno dopo l’incursione all’interno delnella notte tra il primo e il 2 giugno scorsi. Durante la Notte bianca, diversi giovani, forzando la porta, si sono intrufolati nel convento delle suore di clausura creando scompiglio. Le religiose, che hanno parlato di una notte da incubo, hanno allertato i carabinieri intorno alle 5 del mattino. Quando, durante l’ora di preghiera, hanno sentito i gemiti di una coppia. Che, entrata di nascosto nel luogo in cui vivono le suore, è stata trovata a farenel. Scoperti, i due sono fuggiti completamente nudi. Nel posto si ...

Scoperti a fare sesso dentro a un confessionale, due giovani sono fuggiti dalla chiesa nudi, facendo perdere le tracce nel centro dell', in festa per la Notte Bianca.'intrusione è avvenuta nel convento di clausura di San Basilio, in pieno centro storico. Le 8 suore dell'ordine Celestino, che vivono nel monastero, sono ancora ...