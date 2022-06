L’ambasciatrice della Polonia in Italia: “Propaganda russa non cambia fatti, guerra bestiale” (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – “La Federazione russa ha compiuto una brutale aggressione contro l’Ucraina. Quella in corso è una guerra bestiale e sanguinosa contro uno Stato sovrano. Questi sono i fatti. Nemmeno la più sofisticata Propaganda russa può cambiarli”. L’ambasciatrice polacca in Italia, Anna Maria Anders, risponde così all’Adnkronos commentando le parole del suo omologo russo Sergej Razov. Intervistato dall’Adnkronos il diplomatico aveva più volte usato la definizione di ‘operazione militare speciale’ riferendosi al conflitto in atto e alle trattative di pace suggerite dalla Russia e ‘snobbate’ – a suo dire – da Kiev. “Affinché i negoziati di pace siano efficaci e conducano alla pace tanto desiderata, devono portare a condizioni che gli ... Leggi su italiasera (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – “La Federazioneha compiuto una brutale aggressione contro l’Ucraina. Quella in corso è unae sanguinosa contro uno Stato sovrano. Questi sono i. Nemmeno la più sofisticatapuòrli”.polacca in, Anna Maria Anders, risponde così all’Adnkronos commentando le parole del suo omologo russo Sergej Razov. Intervistato dall’Adnkronos il diplomatico aveva più volte usato la definizione di ‘operazione militare speciale’ riferendosi al conflitto in atto e alle trattative di pace suggerite dalla Russia e ‘snobbate’ – a suo dire – da Kiev. “Affinché i negoziati di pace siano efficaci e conducano alla pace tanto desiderata, devono portare a condizioni che gli ...

