L’acquisto del Milan già concluso: da Elliott 300 mln al 7-7,5% (Di venerdì 3 giugno 2022) L'Inter ha invece sottoscritto con OakTree Capital un prestito PIK che potrebbe mettere in difficoltà i conti della società dall'anno prossimo Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 3 giugno 2022) L'Inter ha invece sottoscritto con OakTree Capital un prestito PIK che potrebbe mettere in difficoltà i conti della società dall'anno prossimo Segui su affaritaliani.it

Advertising

berlusconi : La notizia della vendita del Monza per l’acquisto di una quota del Milan è destituita di fondamento. Il Monza non è… - capuanogio : L’operazione di acquisto del #Milan da parte di #RedBird con soldi di #Elliott (qui come delineata da #VeritaAffari) - Almed_Unicatt : #Professionidellacomunicazione Nel settore della comunicazione e del marketing digitale tra le attività più import… - TIZIANAPOESIA : RT @tziu_franco: alle 12,30, oggi, @a_padellaro, meglio noto come Er padella, posterà un twet con allegato scontrino d'acquisto e Iban in a… - Moussolinho : @paolobrozovic88 In ottica Inter è un ottimo acquisto per me. Come titolare tipo da noi è alla canna del gas, ma fa… -