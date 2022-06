“La vita senza amore non mi farà mai bene”: la canzone registrata da Fedez tre giorni prima dell’operazione (Di venerdì 3 giugno 2022) Fedez è tornato a parlare della sua malattia: il 3 giugno 2022, data di uscita del nuovo singolo in collaborazione con Tanani e Mara Sattei, LA DOLCE vita, il rapper milanese ha deciso di condividere con i suoi followers i dettagli riguardanti un’altra canzone, registrata tre giorni prima del suo intervento al pancreas. Un progetto a cui stava lavorando da prima che la sua vita “cambiasse così repentinamente“, nel cui testo dice “la vita senza amore non mi farà mai bene“. Mai come in quei giorni – così come oggi – questa frase “potrebbe benissimo essere il mio piccolo mantra“. “Anche se sono solo canzoni, le storie che ci sono dentro sono profonde ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 3 giugno 2022)è tornato a parlare della sua malattia: il 3 giugno 2022, data di uscita del nuovo singolo in collaborazione con Tanani e Mara Sattei, LA DOLCE, il rapper milanese ha deciso di condividere con i suoi followers i dettagli riguardanti un’altratredel suo intervento al pancreas. Un progetto a cui stava lavorando dache la sua“cambiasse così repentinamente“, nel cui testo dice “lanon mimai“. Mai come in quei– così come oggi – questa frase “potrebbe benissimo essere il mio piccolo mantra“. “Anche se sono solo canzoni, le storie che ci sono dentro sono profonde ...

