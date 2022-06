La Uefa spiega come procederà nel Rapporto sulla finale di Champions (Di venerdì 3 giugno 2022) Dopo le scuse, la Uefa spiega come procederà per il Rapporto sulla finale di Champions. 1.- Cercherà di stabilire un quadro completo e una cronologia di ciò che è accaduto durante la giornata, sia all’interno dello stadio che nelle aree circostanti, esaminando anche i flussi di spettatori allo stadio attraverso i vari punti di accesso. 2.- Esaminerà i piani operativi pertinenti relativi alla sicurezza, alla mobilità, alla vendita dei biglietti, nonché altri a discrezione del Presidente del Report, ed esaminerà la pianificazione e la preparazione delle entità coinvolte per lo svolgimento della finale, anche in siti aggiuntivi come i punti di incontro dei tifosi del Liverpool e del Real Madrid. 3.- Questa revisione ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 giugno 2022) Dopo le scuse, laper ildi. 1.- Cercherà di stabilire un quadro completo e una cronologia di ciò che è accaduto durante la giornata, sia all’interno dello stadio che nelle aree circostanti, esaminando anche i flussi di spettatori allo stadio attraverso i vari punti di accesso. 2.- Esaminerà i piani operativi pertinenti relativi alla sicurezza, alla mobilità, alla vendita dei biglietti, nonché altri a discrezione del Presidente del Report, ed esaminerà la pianificazione e la preparazione delle entità coinvolte per lo svolgimento della, anche in siti aggiuntivii punti di incontro dei tifosi del Liverpool e del Real Madrid. 3.- Questa revisione ...

Advertising

napolista : La Uefa spiega come procederà nel Rapporto sulla finale di Champions La Uefa ricostruirà tutto l’accaduto aprendo… - infoitsport : 'Fabinho tocca la palla, non la gioca', la Uefa spiega perché il gol di Benzema non era valido - ilNapolista - napolista : “Fabinho tocca la palla, non la gioca”, la Uefa spiega perché il gol di #Benzema non era valido Su Marca. A far de… - pap1pap : @AFGiudice @elliott_il No. Io so che hanno preso 1 anno di esclusione, e questo c'è sul sito uefa. Di accordo tomba… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Inter, nuovo settlement agreement con l’Uefa per il FPF: L’Inter si aspetta di firmare un nuovo s… -