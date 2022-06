La Tv in streaming copia la Tv commerciale

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 3 giugno 2022) Quando Netflix e Amazon imitano la televisione Le Monde, pagina 28, di Alexandre Piquard. «Siamo abbastanza aperti a offrire prezzi ancora più bassi, con la pubblicità, per dare al consumatore una scelta». Questa piccola frase pronunciata dal CEO di Netflix il 19 aprile non è banale. È vero che Reed Hastings ha cercato soprattutto di rassicurare il mercato in questa conferenza degli analisti, dopo aver annunciato per la prima volta la perdita di abbonati: 200 mila nel primo trimestre e due milioni previsti nel secondo. Ma questa svolta ha una portata più ampia, poiché il leader mondiale dei video online in abbonamento si era sempre rifiutato di inserire pubblicità tra i suoi film e le sue serie. Questo cambio di piede è addirittura emblematico di un’evoluzione delle piattaforme digitali, che sono arrivate a scuotere il settore audiovisivo: stanno imitando i canali televisivi ...