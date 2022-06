La stand-up comedy in Italia non è più una nicchia (Di venerdì 3 giugno 2022) La comicità all’Italiana fatta di gag e barzellette e imitazioni è invecchiata male, sembra sempre troppo leggera, superficiale, poco tagliente, incapace di infilare il dito nelle vene aperte della società. O forse è l’unica possibile, in un’epoca di suscettibilità senza precedenti. Di sicuro è esattamente dall’altro lato dello spettro rispetto alla comicità affilata e sferzante tipica della stand-up all’americana che oggi è sempre più seguita anche dalle nostre parti Il pubblico Italiano è inevitabilmente variegato, schierato dall’una e dall’altra parte, diviso in fazioni più o meno convinte, com’è normale che sia quando si considera una popolazione così ampia. Ma il trend di crescita degli spettacoli di stand-up comedy a base di satira e colpi bassi – di artisti Italiani e non – ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 3 giugno 2022) La comicità all’na fatta di gag e barzellette e imitazioni è invecchiata male, sembra sempre troppo leggera, superficiale, poco tagliente, incapace di infilare il dito nelle vene aperte della società. O forse è l’unica possibile, in un’epoca di suscettibilità senza precedenti. Di sicuro è esattamente dall’altro lato dello spettro rispetto alla comicità affilata e sferzante tipica della-up all’americana che oggi è sempre più seguita anche dalle nostre parti Il pubblicono è inevitabilmente variegato, schierato dall’una e dall’altra parte, diviso in fazioni più o meno convinte, com’è normale che sia quando si considera una popolazione così ampia. Ma il trend di crescita degli spettacoli di-upa base di satira e colpi bassi – di artistini e non – ...

COMUNECERVIA : ?? Dall'inglese 'Stand up' (stare in piedi) a #Cervia arriva la 'Stand up Comedy' uno spettacolo comico nel quale i… - sonocomevenezIV : Dico solo che sabato scorso in un centro sociale (??) prima di una carrellata di stand up comedy una tipa è salita s… - Linkiesta : La #standupcomedy in #Italia non è più una nicchia Gli spettacoli tipici della comicità anglosassone sono sempre p… - FrencyBlack : @sarabrgrx se Gerard non interagisce con il pubblico e non fa il momento stand up comedy come agli altri concerti i… - zazoomblog : La stand-up comedy in Italia non è più una nicchia - #stand-up #comedy #Italia #nicchia -