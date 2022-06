(Di venerdì 3 giugno 2022) Ladedica un articolo a Telecom che è pronta a dire addio a. Il quotidiano torinese scrive che l’ultimo campionato ha registrato un’emorragia di. Secondo Auditel, laA hacirca il 30% rispetto alla scorsa stagione. Secondo Auditel l’interaA hail 30% degli. E, peggio,ha70 milioni di telespettatori rispetto a Sky (-38%) nella stagione 2020/2021. D’altra parte gli abbonamenti non sono mai decollati. Lascrive che, come gli altri Ott (Netflix, Prime Video ecc), è sostanzialmente allergica alla rilevazione degli, e non può così determinare il valore reale delle sette partite a settimana ...

Advertising

napolista : La Stampa: Tim vuole liberarsi di Dazn ma ora la Serie A vale meno, ha perso il 30% di ascolti Dopo il flop di Tim… - cielorossonero : RT @MilanNewsit: La Stampa - Tim pronta a scaricare Dazn: sondaggi con Amazon e Sky - sportli26181512 : La Stampa - Tim pronta a scaricare Dazn: sondaggi con Amazon e Sky: Secondo quanto riporta oggi La Stampa, la TIM s… - MilanNewsit : La Stampa - Tim pronta a scaricare Dazn: sondaggi con Amazon e Sky - sportli26181512 : #Media #Notizie TIM pronta a dire addio a DAZN: chiama Sky e Amazon: Liberarsi dell’accordo con DAZN provando a tro… -

Così scrivono nelle notei comunicatori di Cassa, cercando di sottolineare che la musica ... La ripubblicizzazione di Autostrade e quella della reteAltre partecipazioni sono entrate o in ...Secondo quanto riporta Lasarebbero in corso delle trattative trae altri player, tra cui si citano Sky ed Amazon, che potrebbero essere interessati ai diritti in esclusiva della Serie A. ...TIM a quanto pare sarebbe pronta a dire addio a DAZN. L'operatore telefonico avrebbe già parlato con Sky ed Amazon per la Serie A.Secondo quanto riporta oggi La Stampa, la TIM sarebbe intenzionata a rompere l'accordo con Dazn per quanto riguarda i diritti tv del campionato italiano di calcio. I risultati ...