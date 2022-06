La Spagna ha bisogno di forza lavoro: verso l’aumento di permessi agli stranieri. Accordo con Usa: “Più persone dall’America Latina” (Di venerdì 3 giugno 2022) Il governo spagnolo prevede un piano di permessi di lavoro per gli stranieri. Lo anticipa il quotidiano El País: l’obiettivo di Madrid è rispondere alle necessità di settori le cui esigenze di manodopera rimangono scoperte. “È una questione su cui si si sta discutendo all’interno del governo, per il momento non vogliamo esprimere opinioni sui dettagli”, ha affermato il ministro dell’Inclusione José Luis Escrivá. Secondo il quotidiano iberico, il proposito è ottenere una modifica del regolamento sui permessi di soggiorno, ampliando le categorie di stranieri con accesso ad autorizzazioni per lavorare: ad esempio, studenti o persone che ottengono formazione in settori con necessità di nuovi lavoratori, come la costruzione o la ristorazione. Il piano, aggiunge El País, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Il governo spagnolo prevede un piano didiper gli. Lo anticipa il quotidiano El País: l’obiettivo di Madrid è rispondere alle necessità di settori le cui esigenze di manodopera rimangono scoperte. “È una questione su cui si si sta discutendo all’interno del governo, per il momento non vogliamo esprimere opinioni sui dett”, ha affermato il ministro dell’Inclusione José Luis Escrivá. Secondo il quotidiano iberico, il proposito è ottenere una modifica del regolamento suidi soggiorno, ampliando le categorie dicon accesso ad autorizzazioni per lavorare: ad esempio, studenti oche ottengono formazione in settori con necessità di nuovi lavoratori, come la costruzione o la ristorazione. Il piano, aggiunge El País, ...

Advertising

ufogufo : RT @fattoquotidiano: La Spagna ha bisogno di forza lavoro: verso l’aumento di permessi agli stranieri. Accordo con Usa: ‘Più persone dall’A… - fattoquotidiano : La Spagna ha bisogno di forza lavoro: verso l’aumento di permessi agli stranieri. Accordo con Usa: ‘Più persone dal… - mrs_nueve : sangiovanni il paciere con la spagna di cui avevamo bisogno dopo l’eurovision - morgapaolo : RT @aelredo: La magistratura italiana non sente il bisogno di indagare come in spagna sulle false vaccinazioni dei politici, giornalisti e… - differita : Durante la prima guerra mondiale, trentenne, vive in Spagna dipingendo ed esponendo senza sosta; ma con la rivoluzi… -