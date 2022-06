La sfida eterna dell’Ue fra integrazione e disgregazione (Di venerdì 3 giugno 2022) «L’Europa – diceva Jean Monnet, intendendo l’integrazione europea – sarà forgiata nelle crisi e sarà la somma delle soluzioni adottate per quelle crisi». Contrariamente al metodo del gradualismo istituzionale che ha ben funzionato per la CECA o quando l’obiettivo era la realizzazione del mercato unico con il Trattato di Roma, non è stato sempre così e la storia dell’integrazione europea è stata costellata dal 1950 ad oggi da talune accelerazioni ma anche da forti rallentamenti o talora da momenti di paralisi che hanno fatto temere per la disgregazione di tutto quel che era stato faticosamente costruito. Dal punto di vista dell’obiettivo del passaggio dalle Comunità e, dopo il 1993, dall’Unione europea alla federazione non ha funzionato ancor di più il cosiddetto “piano inclinato” perché alle elezioni a suffragio universale e diretto ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 3 giugno 2022) «L’Europa – diceva Jean Monnet, intendendo l’europea – sarà forgiata nelle crisi e sarà la somma delle soluzioni adottate per quelle crisi». Contrariamente al metodo del gradualismo istituzionale che ha ben funzionato per la CECA o quando l’obiettivo era la realizzazione del mercato unico con il Trattato di Roma, non è stato sempre così e la storia dell’europea è stata costellata dal 1950 ad oggi da talune accelerazioni ma anche da forti rallentamenti o talora da momenti di paralisi che hanno fatto temere per ladi tutto quel che era stato faticosamente costruito. Dal punto di vista dell’obiettivo del passaggio dalle Comunità e, dopo il 1993, dall’Unione europea alla federazione non ha funzionato ancor di più il cosiddetto “piano inclinato” perché alle elezioni a suffragio universale e diretto ...

