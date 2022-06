La Russia fa la guerra alla proprietà intellettuale. La prima a rimetterci è Peppa Pig (Di venerdì 3 giugno 2022) Effetto di un decreto di Mosca contro i "Paesi ostili". Una sentenza dà torto alla britannica eOne, che aveva citato in giudizio un imprenditore russo per aver copiato i personaggi del cartone animato Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 3 giugno 2022) Effetto di un decreto di Mosca contro i "Paesi ostili". Una sentenza dà tortobritannica eOne, che aveva citato in giudizio un imprenditore russo per aver copiato i personaggi del cartone animato

Advertising

martaottaviani : Oggi su @Avvenire_Nei il dramma dei bambini ucraini portati in #Russia e le leggi volute da #Putin per dare loro ci… - rulajebreal : Il primo soldato russo sarà processato per stupro commesso durante la guerra in ???? Uccise il marito e stupró ripetu… - GiovaQuez : Rampini: “Durante la guerra del Vietnam ti saresti mai sognato di dire a Cina e Russia di non armare i vietnamiti?… - StefanoTardugno : RT @AngeloCiocca: Quindi: 1. “Embargo”, ma non totale, per non finanziare indirettamente #guerra della #Russia 2. Però, facciamo scorta (+1… - EmaDiemanto : RT @jacopo_iacoboni: C'è una guerra di sterminio scatenata dalla Russia. Leggo un titolo di agenzia: 'antimilitaristi in piazza, stop alle… -