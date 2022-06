La Russia controlla il 20% dell’Ucraina

(Di venerdì 3 giugno 2022) Sono passati 100 giorni dal 24 febbraio, giorno dell’invasione russa. Ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervenendo al Parlamento lussemburghese, ha ammesso che, con l’intensificarsi degli attacchi nell’Est del Paese, Mosca ha assunto il controllo del 20% del territorio del Paese. «L’esercito russo ha già distrutto quasi l’intero Donbass ucraino ed è pronto a continuare a uccidere», ha spiegato Zelensky. «Il Donbass era uno dei centri industriali più potenti d’Europa: è semplicemente devastato. Guardiamo Mariupol: c’era mezzo milione di persone e adesso non sappiamo esattamente quanti cittadini siano stati uccisi dagli occupanti. Almeno decine di migliaia in meno di 100 giorni». Zelensky ha aggiunto poi che 2.603 insediamenti devono essere liberati dalle forze russe. L’Occidente si deve preparare a una «guerra di usura a lungo termine», ha ...

