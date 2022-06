La Russia contro “Report”: «Trama da Italian Bond». Ranucci: «Non facciamo sconti a nessuno» (Di venerdì 3 giugno 2022) Il ministero degli Esteri russo contro Report e la puntata della trasmissione di Rai 3 andata in onda il 9 maggio scorso. Mosca, infatti, denuncia il tentativo di denigrare l’assistenza della Russia durante la pandemia sottolineando che questo «danneggia le relazioni bilaterali ma dimostra anche il carattere morale dei singoli rappresentanti delle autorità ufficiali dell’Italia e dei suoi media». È quanto si legge in una nota del ministero degli Esteri russo pubblicato sul canale social VKontakte. Nel mirino del ministero degli Esteri russo è finita la puntata di Report intitolata Dalla Russia con amore che raccontava l’arrivo in Italia, più precisamente a Bergamo, di 104 militari russi, giunti nel nostro Paese il 22 marzo 2020 per fornire il proprio aiuto durante il periodo più devastante della ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 3 giugno 2022) Il ministero degli Esteri russoe la puntata della trasmissione di Rai 3 andata in onda il 9 maggio scorso. Mosca, infatti, denuncia il tentativo di denigrare l’assistenza delladurante la pandemia sottolineando che questo «danneggia le relazioni bilaterali ma dimostra anche il carattere morale dei singoli rappresentanti delle autorità ufficiali dell’Italia e dei suoi media». È quanto si legge in una nota del ministero degli Esteri russo pubblicato sul canale social VKontakte. Nel mirino del ministero degli Esteri russo è finita la puntata diintitolata Dallacon amore che raccontava l’arrivo in Italia, più precisamente a Bergamo, di 104 militari russi, giunti nel nostro Paese il 22 marzo 2020 per fornire il proprio aiuto durante il periodo più devastante della ...

Advertising

reportrai3 : ?? Il governo russo contro Report per il servizio sulla missione di Bergamo: «Report danneggia le relazioni bilatera… - GiovaQuez : Markov: 'Non ci interessano Crimea e Donbass, dobbiamo eliminare il terrore in tutta l'Ucraina e cancellare ogni mi… - UKRinIT : Il discorso del Presidente d’Ucraina Volodymyr Zelenskyy: Abbiamo già iniziato a lavorare su nuovi pacchetti di sa… - SuavesitoIt : @EnricoLetta ???????? il vostro coraggio però è da ammirare. 100 giorni...forse della vostra guerra,quella di ue,usa..c… - Nerogiaguaro : RT @FmFmfranco: Per la Russia di Putin commettere crimini contro l’umanità avere distrutto la casa a milioni di persone è una operazione sp… -