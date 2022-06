La Roma ha scelto il terzino destro: trattativa avanzata per Celik (Di venerdì 3 giugno 2022) Roma - La Roma ha scelto il terzino destro per la prossima stagione, non un vice Karsdorp ma una vera e propria alternativa all'olandese da utilizzare tra le tante partite di campionato e coppe. Si ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 3 giugno 2022)- Lahailper la prossima stagione, non un vice Karsdorp ma una vera e propria alternativa all'olandese da utilizzare tra le tante partite di campionato e coppe. Si ...

Advertising

AlfredoPedulla : L’#Inter aspetta #Mkhitaryan, ma ancora non c’è il via libera. Il giocatore ha scelto, tuttavia la #Roma - smentite… - sportli26181512 : La Roma ha scelto il terzino destro: trattativa avanzata per Celik: L'esterno turco del Lille è il candidato a vest… - DiChiosa : RT @RobMaida: Per la fascia destra la Roma ha scelto il nazionale turco #Celik, scadenza 2023. La trattativa con il Lille è già cominciata. - Erail1927 : RT @RobMaida: Per la fascia destra la Roma ha scelto il nazionale turco #Celik, scadenza 2023. La trattativa con il Lille è già cominciata. - LCKekkoDL98 : RT @RobMaida: Per la fascia destra la Roma ha scelto il nazionale turco #Celik, scadenza 2023. La trattativa con il Lille è già cominciata. -