La rinascita della De Lorean, di Ritorno al Futuro, diventa realtà (Di venerdì 3 giugno 2022) Una trilogia molto famosa che si è diffusa dal 1985 aveva un’auto davvero speciale che sta per ridiventare realtà Si tratta di un’automobile in grado di viaggiare attraverso il Futuro , la macchina del tempo della trilogia di “Ritorno al Futuro”. Una macchina che è stata usata da Emmett Doc Brown e Marty McFly per viaggiare nel tempo della città immaginaria Hill Valley della California del Nord. Una macchina che sta per diventare una moderna realtà e che sarà a breve presentata ufficialmente. Proprio per questa ragione sono trapelati solo alcuni dettagli utili a rendere l’idea di questa nuova tipologia di autovettura di lusso. La rinascita della De Lorean di ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 3 giugno 2022) Una trilogia molto famosa che si è diffusa dal 1985 aveva un’auto davvero speciale che sta per rireSi tratta di un’automobile in grado di viaggiare attraverso il, la macchina del tempotrilogia di “al”. Una macchina che è stata usata da Emmett Doc Brown e Marty McFly per viaggiare nel tempocittà immaginaria Hill ValleyCalifornia del Nord. Una macchina che sta perre una modernae che sarà a breve presentata ufficialmente. Proprio per questa ragione sono trapelati solo alcuni dettagli utili a rendere l’idea di questa nuova tipologia di autovettura di lusso. LaDedi ...

Advertising

Cinziacaramell1 : RT @Belgioioso2: Non sempre le cose vanno come le abbiamo programmate, non sempre ci soddisfa dove e come siamo! Sopportiamo e ci adattiam… - NikeSkywalker : RT @NikeSkywalker: ?? La dichiarazione di Scholz secondo cui la Germania unita (grosso errore di #Gorbachev) diventerà 'la principale forza… - NikeSkywalker : ?? La dichiarazione di Scholz secondo cui la Germania unita (grosso errore di #Gorbachev) diventerà 'la principale f… - NadiaPapavero : RT @_cieloitalia: La dichiarazione di Scholz secondo cui la Germania diventerà 'la principale forza militare della UE' indica una rinascita… - MGraziaFasc : A Bruxelles il suono ardente della rinascita - TGR Molise -